|
|Большая перемена?
Этот номер для коллектива журнала «Центр Азии», который два с половиной года назад был создан на базе журнала «Континент», имеет очень большое символическое значение. Не только потому, что он посвящен 20-летию независимости Казахстана, и не только потому, что мы постарались сделать его одним из лучших в нашей долгой практике выпуска общественно-политических казахстанских журналов, но, главным образом, потому, что это, может быть, будет нашим последним номером в нынешнем формате.
|И вновь продолжается бой...
Обострение ситуации в Сирии в конце ноября привело к усилению внешнего давления на режим этого ближневосточного государства. Западные и некоторые арабские лидеры единодушны в том, что дни президента Башара Асада сочтены. Он, в свою очередь, обещает уйти в отставку, но только в том случае, если проиграет выборы, намеченные на начало следующего года
|Сильвио Берлускони – Сильвио там, Сильвио здесь?
Уход итальянского премьера Сильвио Берлускони из большой политики был и логичен и не логичен одновременно. Он в принципе мог еще остаться, но должен был уйти, потому что ситуация в Италии и вокруг нее стала слишком быстро меняться.
|Эмомали Рахмонов – Таджикское чудо
Конфликт между Москвой и Душанбе был очень недолгим, но крайне насыщенным по своему содержанию. Началось все с того, что таджикский суд осудил на 8 лет двух российских пилотов, одного из них с гражданством Эстонии, за контрабанду и незаконное пересечение воздушной границы между Афганистаном и Таджикистаном.
|Умирзак Шукеев – Трудные ответы Умирзака Шукеева
23 ноября в российской газете «Коммерсант» вышло очень любопытное интервью первого вице-премьера Казахстана Умирзака Шукеева по вопросам интеграции в рамках Единого экономического пространства. Понятно, что Шукеев, как высокопоставленный чиновник казахстанского правительства, был весьма дипломатичен и комплиментарен по отношению к идущим процессам интеграции.Но несколько моментов в интервью тем не менее были весьма показательны.
|История в нашей жизни
20 лет независимого современного государства – это всего лишь эпизод в истории казахского народа. Но, без всякого сомнения, это, наверное, самый яркий из ее моментов, когда сравнительно небольшой народ занял огромные пространства степей центральной Евразии, где он является последним из оставшихся крупных степных сообществ, некогда создававших здесь большие кочевые империи
|Советское наследие Казахстана
Двадцатая годовщина независимости Казахстана кажется идеальным поводом для переосмысления наследия советского режима. Однако с учетом текущих реалий обсуждение данного вопроса представляется преждевременным. Нужно по крайней мере лет десять или двадцать, поскольку слишком много людей все еще хранят воспоминания о советском времени. При этом практически каждый казахстанец напрямую связан и с позитивными, и с негативными сторонами советского наследия. В связи с этим людям нелегко сформировать единое мнение о том, какие блага извлекли республика и ее население из семи с лишним десятилетий существования СССР. Иностранные обозреватели, включая меня, также подвержены влиянию положительных и отрицательных оценок данного исторического периода
|Исторические будни
В Казахстане историей интересуются очень многие, огромное число любителей создает многоплановый исторический фон. В этой связи особенно интересно, чем живут и что делают профессиональные историки
|Со школьной скамьи
В патриотическом воспитании подрастающего поколения далеко не последнюю роль играет такой школьный предмет, как история родной страны. Между тем учителям, преподающим эту дисциплину, за пару последних десятилетий пришлось столкнуться со множеством сложностей. Это и новая трактовка определенных событий, и наспех написанные в начале 2000-х годов учебники, и недостаточно проработанные вопросы тестовых заданий ЕНТ. Впрочем, как считают сами учителя истории, в последнее время перемены к лучшему очевидны. Проводимые же государством системные инициативы по повышению статуса педагога и достойной оплаты его труда несомненно делают более радужными и перспективы этой нелегкой и крайне важной профессии
|Выбрать правильный момент?
Принятое решение о проведении досрочных выборов в парламент в Казахстане не стало слишком уж большой неожиданностью. О вероятности такого варианта развития событий в этом году говорили довольно часто. Но никто не ожидал, что события будут разворачиваться так быстро и выборы пройдут 15 января 2012 года, гораздо раньше всех прогнозируемых ранее сроков
|По военной дороге
Перспектива возможного скорого начала войны против Ирана становится все более реальной и все более пугающей. Заявления политиков из Израиля и некоторых стран Запада становятся все более жесткими, ответные заявления иранской стороны все решительнее. Морально ястребы с обеих сторон уже готовы испытать друг друга на прочность, но у остальных еще остаются сомнения. Самый большой вопрос заключается в том, сможет ли Иран, самая мощная в военном плане региональная держава, в одиночку противостоять мощной международной коалиции, которая постепенно формируется у его границ
|Умерить амбиции
Текущие экономические тенденции в мире слишком неоднозначны, чтобы вписать в них планы Казахстана по созданию современной несырьевой промышленности. Многие говорят, что заниматься этим лучше не в одиночку, а в Таможенном союзе. Хотя это еще большой вопрос
|Таможенный союз: чем больше информации, тем больше понимания
На очередном заседании клуба «Эксперт» в Астане, созданном Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына», эксперты и политологи весьма остро обсуждали актуальную сегодня тему Таможенного союза, его плюсы и минусы, политические и экономические приоритеты интеграции бывших постсоветских стран. В едином мнении, понятно, оппоненты не сошлись, хотя явно открыли друг другу много нового
|Защита и опора
Активизация в этом году в Казахстане представителей различных радикальных направлений остро поставила вопрос о политике государства в вопросе защиты интересов консервативного большинства населения страны, которое, безусловно, было шокировано произошедшими событиями, особенно последним громким инцидентом в Таразе
|Вечная проблема выбора
Двадцать лет назад, в декабре 1991 года, в социалистическом Алжире прошли первые в его истории многопартийные парламентские выборы. В условиях крушения мировой системы социализма алжирцы подарили надежду всем государствам, кто тогда строил или только собирался строить демократию. Однако Алжир и его общество ожиданий не оправдали – понятие «демократизация по-алжирски» на долгие годы стало символом гражданской войны и хаоса
|Почтовый ренессанс
На вопросы журнала «Центр Азии» отвечает председатель правления
АО «Казпочта» Аркен Арыстанов
|Снова в этом зале...
Аббревиатура КВН знакома всем. Игра, которая сегодня отмечает 50-летие, появилась в 1960-е годы, еще в советское время, и популярна до сих пор. Впрочем, феномен можно объяснить. С одной стороны, у веселых и находчивых студентов есть возможность проявить свои таланты. С другой – все прекрасно видят, что КВН является очень хорошей стартовой площадкой на пути к популярности.
|
Рекомендуем
- Сайт журнала "Центр Азии" предлагает воспользоваться функцией электронной рассылки RSS. Благодаря новым веб-технологиям Вы можете получать уведомления о том, что на сайт загружены новые статьи. Теперь Вам не нужно будет каждый раз самостоятельно проверять, загружен ли новый номер - Ваш браузер сам об этом сообщит.
/
- Можно ли сделать чтение статей удобнее? Узнать
//
- Пользуетесь Яндексом? Вы можете первыми узнать о новых статьях, установив виджет. Подробнее здесь
Пожелания читателей
Уважаемый читатель. Если у Вас есть какие-либо предложения для редакции, то напишите нам. Возможно существуют проблемы, о которых мы даже не знаем. Вы можете помочь выстроить работу журнала так, чтобы он отражал самые акутальные проблемы.
Ваши письма
В этом разделе мы можем публиковать самые интересные письма, которые приходят на наш почтовый ящик.
|
нефть
Самрук-Казына
Таможенный союз
сельское хозяйство
кино
Киргизия
выборы
США
Афганистан
авто
колонка редактора
рецензия
история
здравоохранение
образование
банки
Казахстан
культура
Россия
Последнее из форума
{block_posts}